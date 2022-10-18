ضبط سيدة تستغل أبناء شقيقها في التسول بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، القبض على إحدى السيدات، مقيمة في محافظة الجيزة، لقيامها وبصحبتها 3 أطفال أنجال شقيقيها، بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة.

استغلال الأطفال في التسول

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، وبصحبتها 3 أطفال أنجال شقيقيها، بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبصحبتها الأطفال المشار إليهم في أعمال التسول، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.