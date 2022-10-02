بعد ضبط عاطل يستغل الأطفال في التسول وبيع المخدرات بعين شمس.. قانوني يوضح العقوبة

ضبطت مباحث رعاية الأحداث، عاطلا بتهمة استغلال الأطفال لممارستهم أعمال التسول على المارة، واعترفت الأطفال بأن المتهم يستدرجهم من الشوارع، ثم يغريهم بإعطاء وجبة كل يوم، ومكانا للنوم، وذلك مقابل أن يقوموا بالتسول والشحاتة من المارة، وأيضًا ترويج المخدرات في المناطق التي يوزعهم بها.

اعترافات المتهم أمام النيابة

واعترف المتهم أثناء التحقيقات، أنه يستخدم الأطفال في ترويج المخدرات التي يتاجر بها، وذلك بعد أن اتخذوا الشارع مأوى لهم، وتركوا أهلهم وهربوا، مضيفًا أنه يلجأ لهم ليروجوا لبضاعته غير المشروعة، ويستغل حداثتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات تجاه المجني عليهم.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

وفي هذا الصدد، يقول ياسر سيد، المحامي، إن استغلال الأطفال في التسول يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون، ووفقًا لنص المادة 291، فإنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، سواء بالإتجار به، أو الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، أو الاستخدام في التجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».

كما شدد القانون العقوبة على كل من اشترى طفلاً أوباعه، أو حتي عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو قام باستغلاله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج.

وأضاف «سيد»، أنه لا يمكن الإخلال في أية عقوبة شديدة ينص عليها القانون، حيث تكون العقوبة التي تقع عليه، هي السجن المشدد، وذلك مدة تبدأ من 5 سنوات وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

العقوبة المنتظرة للمتهم لتجارته في المخدرات

وعلق «سيد» على تجارة المتهم في المواد المخدرة، والعقوبة التي تنتظرة في هذه الجهة، أن القانون حدد عقوبة رادعة، وذلك وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، أن كل من يقوم بممارسة الإتجار في المخدرات، تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وفي بعض الحالات تصل العقوبة للسجن المؤبد، أو الإعدام، وفي حالة تصدير أو استيراد المواد المخدرة أو أي شيء يتعلق بالمحاصيل الزراعية، تقع عليه غرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وذكر المحامي، أنه وفقًا لنص المادة 34، تكون عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، داخل المجتمع تصل للسجن المؤبد والإعدام، وذلك وفقًا للوقائع التي داخل الدعوى.