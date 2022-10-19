كيف تحمي نفسك من الأمراض الفيروسية خلال تقلبات الجو؟.. «الصحة» توضح

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القواعد والإرشادات التى يجب اتباعها خلال فترة تقلبات الأجواء، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها، إنه لحماية المواطنين من الإصابة بالأمراض في ظل التقلبات الجوية لا بد من تلقي لقاح فيروس كورونا والجرعة التنشيطية وهى متوافرة فى الوحدات الصحية ومحطات القطار والمترو والأسواق.

لقاح الإنفلونزا الموسمية متوافر في هذه الأماكن

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم جدا وهو متوافر أيضا في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية وفي العديد من الصيدليات، كاشفة أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا كبيرا في أعداد المصابين والوفيات ولكن يجب الحذر خلال فترة التقلبات الجوية واتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية المنازل جيدا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك خلطا يتم على المواطنين خلال فترة التقلبات الجوية بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الأعراض الطبيب المختص هو الذي يستطيع تفرقتها، وفى حال الحصول على اللقاحين لا يوجد تعارض بينهم ويعطى مناعة لمواجهة هذه الفيروسات.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة، لافتة الى أن جميع الأدوية المتعلقة بفيروس كورونا متوافرة داخل المستشفيات ولا يوجد أى نواقص.

كما طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توافر كافة لقاحات فيروس كورونا داخل مراكز تلقي لقاح كورونا بمختلف محافظات الجمهورية.