هل نواجه موجة جديدة من فيروس كورونا في الشتاء؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضًا كبيرًا في أعداد إصابات فيروس كورونا رغم اقتراب دخول فصل الشتاء.

واضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم تظهر متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر وفور ظهور أي متحورات يتم الإعلان عنها: «المتحورات التي ظهرت ليست قوية كمتحور دلتا».

كورونا في مصر.. حالة كبيرة من الاستقرار

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، هناك استقرار على مستوى المحافظات، وعلى المواطنين ضرورة تلقي لقاحات كورونا خاصة الجرعة التنشيطية لمن لم يحصل عليها فهي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، وبعض المحافظات سجلت صفر إصابة بسبب التوسع في عملية التطعيمات داخل المحافظات من خلال حملة طرق الأبواب.

وأوضح «حسنى»، جميع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا متوافرة بكافة المستشفيات ولا يوجد أي نواقص متعلقة بها، وعن توقعات ارتفاع اصابات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن فصل الشتاء هو فصل زيادة مصابي الأمراض التنفسية وعلى المواطنين الحذر، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية ليست وحدها التي تقي من الإصابة بالفيروس ولكن الحصول على لقاحات كورونا أمر في غاية الأهمية.

لا أحد يجزم بدخول موجة جديدة من الفيروس

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا أحد يجزم بدخول موجة جديدة لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، والحديث عن موجات جديدة للفيروس أمر له حسابات مختلفة، بينها زيادة أعداد الإصابات عن الموجة السابقة بنسبة تصل إلى 30% على الأقل ونسب التردد على المستشفيات تزيد بشكل ملحوظ ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك والوضع مستقر للغاية.