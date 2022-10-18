«الصحة الفلسطينية»: مصر حاضنة لحقوق شعبنا في كل الأزمات عبر التاريخ

وجَّه الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الشكر والتقدير للدولة المصرية، في تعليقه على زيارة وفد طبي مصر لقطاع غزة يوم الخميس الماضي، لإجراء عدد من العمليات الجراحية ومعاينة المرضى من أشقائنا في غزة، إذ قال «نحن في فلسطين وقطاع غزة تشرفنا يوم الخميس استقبال الوفد الطبي المصري الذى نكن له كل التقدير والاحترام والذي وصل عبر معبر رفح».

الوفد المصري مكون من 8 استشاريين طبيين

وأضاف «القدرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «الأولى»، أن هذا الأمر ليس غريبًا على مصر العروبة والقومية التي شكَّلت حاضنة حقيقية لحقوق شعبنا الفلسطيني على كل الأزمة عبر التاريخ، مؤكدًا أن الوفد المصري مكون من 8 استشاريين طبيين في تخصصات جراحات القلب والجراحة العامة والباطنة والعظام والعيون والأوعية الدموية وأحد الإخوة الممرضين وإداري.

كل الشكر والتقدير لهذا الوفد الرفيع المستوى

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوفد الطبي المصري عاين أكثر من 88 حالة في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، من حالات جراحات عظام الأطفال وعمود فقري وعظام وجراحة القلب ومعاينة الأوعية الدموية، والحالات الباطنية وحالات العيون المختلفة، في اليوم الأول له، «كل الشكر والتقدير لهذا الوفد الرفيع المستوى، الذي جاء وبدأ على الفور بمعاينة الحالات».

وأردف أنه فور وصل الوفد الطبي المصري لقطاع غزة تم استقبالهم استقبالا حميميا والتقينا بالوفد ونظرائهم بالأخصائيين والاستشاريين في مستشفيات قطاع غزة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك 300 حالة تم معاينتها منذ صبيحة الجمعة وحتى الآن، والآن هناك لقاء عالي المستوى بين وزارة الصحة والوفد الطبي المصري للتباحث حول آلية العمل خلال الأيام المقبلة، «شكرا لشعب مصر والحكومة المصرية والرئاسة المصرية على دعم الشعب الفلسطيني فنحن استقبلنا شعبا مصريا يقف موقفا شجاعا بجانب قضيتنا الفلسطينية».