مجموعة «V20» تتأهب لمطالبة الدول الكبرى بتعويضها في مؤتمر المناخ

في السادس من نوفمبر المقبل ستكون مدينة شرم الشيخ قبلة العالم خصوصا المهتمين بملف التغيرات المناخية، والتي تستضيف مؤتمر الأطراف المعنية بالمناخ «COP 27»، المؤتمر الذي يأتي وأمامه تحد رئيسي يتمثل في بحث قضية الخسائر والتعويضات، أي التمويل الذي يمكن أن تقدمه الدول الغنية المتقدمة للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية التي تسببت فيها الأولى.

أمام هذا التحدي، يظهر الحديث عن مجموعة دول تعرف اختصارا بـ «V 20» وهي مجموعة الدول النامية التي تتعرض لأكبر الخسائر جراء تغير المناخ، وترى أنه يتعين على الدول الغنية أن تضع على وجه السرعة خطة لمساعدة الدول التي تعاني من ويلات الطقس القاسي، حيث إن الإخفاق في اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن أزمة المناخ جعلها معرضة بشكل متزايد للخطر، بحسب تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية.

20 دولة ضمن مجموعة «V 20»

حسب تقرير «جارديان» فإن «V 20» هي أكثر 20 دولة في الدول النامية تعرضا للخطر والتي تواجه أسوأ تأثيرات أزمة المناخ، وهي الأقل قدرة على التعامل معها، وقد عرضت مقترحاتها اليوم حول كيفية دفع الدول الغنية مقابل «الخسائر والأضرار» التي يسببها المناخ.

ووفق التقرير أيضا، من المرجح أن تكون مطالبها قضية رئيسية في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة في مصر، وتشير الخسائر والأضرار إلى الآثار الأكثر كارثية للمناخ، مثل الأعاصير أو الفيضانات الشديدة مثل تلك التي ضربت باكستان مؤخرًا.

ماذا تريد مجموعة «V 20»؟

تشير مجموعة V20 إلى أن دول مجموعة العشرين -أكبر اقتصادات العالم- المكونة من دول متقدمة وصناعية سريعة هي التي تنتج حوالي 80٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

وحتى الآن، على الرغم من أن بعض الدول قد وضعت أهدافًا صارمة، إلا أن مجموعة العشرين حققت تقدمًا محدودًا في خفض انبعاثات الكربون.

وتتضمن ورقة مناقشة V20 مقترحات لفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز، أو على المسافرين الدائمين، لجمع الأموال لصندوق الخسائر والأضرار.

وزيرة خارجية المالديف: ليست مشكلة مال

في هذا السياق، قالت شونا أمينات، وزيرة البيئة في جزر المالديف، لصحيفة جارديان، إن فشل الدول الأغنى في العالم في مساعدة البلدان الفقيرة على بناء قدرتها للصمود في وجه الأحوال الجوية القاسية، على سبيل المثال من خلال بناء الأسوار البحرية أو الحفاظ على حواجز الفيضانات الطبيعية، هو الذي أجبر هذه الدول على الحديث عن معالجة الخسائر والأضرار.

وقالت: «سبب حديثنا عن الخسائر والأضرار هو أننا فشلنا في تمويل التكيف لسنوات، فلم يتم الوفاء بتعهد طويل الأمد من قبل الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لتمويل المناخ للبلدان الفقيرة، ومعظم الأموال التي تتدفق تذهب إلى مشاريع خفض الانبعاثات في البلدان متوسطة الدخل، بدلاً من مساعدة الدول الفقيرة، الأكثر فقراً للتكيف مع تأثيرات المناخ».

وأشارت أميناث إلى أن الدول الغنية وجدت أموالًا للتعامل مع جائحة كوفيد -19، ولمساعدة أوكرانيا، وقالت: «لذلك من الواضح جدًا أن المشكلة لا تتعلق بنقص المال، أو نقص التكنولوجيا، إنما القضية هي الافتقار إلى الإرادة السياسية ورفض اعتبار أزمة المناخ حالة طارئة».

وأضافت «أميناث» أن مساعدة البلدان الفقيرة في الخسائر والأضرار التي واجهتها يجب أن تتجاوز بكثير اقترانها فقط بالاستجابات المرتبطة فقط أوقات الكوارث للتأثيرات المباشرة للطقس القاسي. عندما تحدث الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل الأعاصير أو الفيضانات، فإنها تتسبب في أضرار ليس فقط للبنية التحتية المادية، والتي غالبًا ما يركز عليها المانحون، ولكن أيضًا على الرفاهية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم.