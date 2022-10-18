تجهيز المنطقة الخضراء بشرم الشيخ لاستقبال فعاليات مؤتمر المناخ.. «فيديو»

خصصت محافظة جنوب سيناء المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء لعقد المناخ «cop 27» التي ستستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى حديقة السلام النباتية المقامة على 33 فدان وتضم مجموعة كبيرة من النباتات.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبوزيد، تقريرا تلفزيونيا، عن حديقة السلام النباتية ومحيط المنطقة الخضراء.

رفع كفاءة حديقة السلام

وشهدت المدينة العديد من أعمال التطوير لاستقبال هذا الحدث الدولي، وكان من أهم المناطق التي تم إنشاؤها وتطويرها ورفع كفاءتها، المنطقة الخضراء وحديقة السلام البيئية، حيث جرى إنشاء حديقة السلام في عام 2001، وجرى رفع كفاءتها استعدادا للمؤتمر الذي ستستضيفه شرم الشيخ، ويظهر خلفها المسرح الروماني وسيستوعب الأنشطة الجانبية التي ستتم أثناء انعقاد المؤتمر، وتحتوي الحديقة على 3 مبانٍ أساسية بينها مركز المعلومات للتنوع البيولوجي ومتحف السلام والبيئة.

همزة وصل مع الوفود الرئاسية

ووفقا للتقرير التلفزيوني هناك 40 ألف مدعو من المتوقع حضورهم وبالتالي كان لابد من تطوير المنطقة الخضراء التي تقع على مساحة 12 ألف متر مربع، حيث أكدت الجهات المعنية أنها منصة تسمح لمجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات والمرأة والشباب والمجتمع المدني بالكامل في التعبير عن آرائهم لتكون همزة وصل مع الوفود الرئاسية التي ستشارك في قاعات المؤتمرات والمنطقة الزرقاء.