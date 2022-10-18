وزير التنمية المحلية يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بمقر الوزارة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلي رأسه جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث تم إعداد مقترح هيكل تنظيمي جديد للمركز يتضمن تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية في إطار جهود التحول الرقمي للدولة وبما يلبي طموحات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية والأدوار التي تقوم بها في متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء والمشروعات القومية الكبرى وكذا دور الإدارة المحلية في الجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلى مقترح تصميم الهوية البصرية لمركز سقارة للتدريب .

مناقشة آخر مستجدات البرامج التدريبية

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب سكرتيري العموم وسكرتيري عموم المساعدين خلال الفترة الماضية، وجارى الإعداد لتدريب إدارات الإعلام والتدريب بالمحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلى أداء الاختبارات اللازمة للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات وكذا البرامج التدريبية لهم قبل توليه المسئولية على أرض الواقع.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية في تدريب ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية وكافة المستويات القيادية بالمحافظات والوزارة بما يساهم في تحسين مستوي تقديم الخدمات للمواطنين وأداءها بصورة أفضل والارتقاء بالعنصر البشرى بالمحليات.

وأشار آمنة إلى الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة بما يساعد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبعض المشروعات والبرامج القومية الأخرى وكذا باقي ملفات العمل المحلي على أرض المحافظات خاصة حل المشكلات والتغلب على الأزمات والشئون المالية والإدارية والقانونية والتعاقدات.

الانتهاء من اختبارات برنامج «نواة التغيير»

وأعلن وزير التنمية المحلية عن الانتهاء من اختبارات برنامج «نواة التغيير» واختيار 200 من الشباب العاملين بالوزارة والمحافظات لتأهيلهم وتدريبهم على القيادة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم شباب المحليات حيث تم إجراء اختبارات للشباب الذين تم اختيارهم في المجالات السلوكية والنفسية، والمعارف والثقافة العامة وتحديد الأسماء المرشحة للبرامج التدريبية التي سيتم عقدها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بدور الأكاديمية في تنفيذ برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المتعاملين بشكل مباشر مع المواطن والذي تم بالفعل الانتهاء منه في أكثر من 20 محافظة وسيتم الانتهاء من البرنامج خلال شهر يونيو القادم لتدريب حوالي 11 ألف موظف.