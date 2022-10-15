وزير التنمية المحلية يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بأهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بدفع عجلة الإستثمار والإنتاج وتنمية المناطق الصناعية فى المحافظات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة بتنمية آفاق الاستثمار فى المحافظات ، و تقديم تيسيرات للمستثمرين الجادين.

لقاء مع المستثمرين

وتابعت وزارة التنمية المحلية الزيارة الميدانية التى قامت بها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، للمنطقة الصناعية بمركز ومدينة حوش عيسى ، حيث تم عقد لقاء مع بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية وتم الإستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تنمية المنطقة ، وتم التأكيد خلال اللقاء على النظر فى تلك المطالبات والمقترحات والعمل على حلها فى أسرع وقت ، كما قام مسئولو شركات الغاز والكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية بالرد على الإستفسارات وإيضاح الأمور الخاصة بالتقديم وتوصيل تلك المرافق .

دعم الاستثمار

أكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية على أرض الواقع لدعم الإستثمار الجاد الوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض المحافظة نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والإقتصاد الوطني ، مشيرة إلى أن حوش عيسى شهدت خلال الفترة الماضية طفرة وجهود كبيرة، كما أن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك.و أكدت نائب محافظ البحيرة على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.