رمضان عبد المعز: رحمة «رسول الله» لم تقتصر على الإنسان فقط

هنأ الشيخ رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، المسلمين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، متابعًا «كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أحرس وأدوم»، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الساعات المباركات الذكيات، ولد الهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحتفل الأمة الإسلامية بهذه الأيام بمولده.

ولفت في حديث مباشر ببرنامجه «خير الكلام» على راديو «نجوم أف ام»، إلى أن النبي الكريم، سعدت الدنيا كلها بقدومه، وأن الله سبحانه وتعالى، أراد خيرًا بالبشر، وأراد خيرًا بالبني آدميين، وأراد خيرًا بالكرة الأرضية، فأرسل أفضل رسول رحمة منه للعالمين، فقال تعالى «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، منوهًا بأن الرحمة هنا لعالمين ولم تقتصر الرحمة على المسلمين.

رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم شملت الحيوان والجن

وأضاف عبد المعز، أن البعض يظن أن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أقتصر على الأنس، إلا أنه أرسل للأنس للجن والحيوانات أيضًا.

وأشار عبد المعز، إلى أن النبي دخلَ حائطًا لرَجُلٍ مِن الأنصارِ فإذا جَملٌ، فلَمَّا رأى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حنَّ وذرِفَت عيناهُ، فأتاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فمَسحَ ذِفراهُ فسَكَتَ، فقالَ: مَن ربُّ هذا الجَمَلِ، لمن هذا الجمَلُ؟ فَجاءَ فتًى منَ الأنصارِ فَقالَ: لي يا رسولَ اللَّهِ فَقالَ: أفلا تتَّقي اللَّهَ في هذِهِ البَهيمةِ الَّتي ملَّكَكَ اللَّهُ إيَّاها؟ فإنَّهُ شَكا إليَّ أنَّكَ تُجيعُهُ وتُدئبُهُ، مشيرًا إلى أن القرآن به سورة باسم «الجن».