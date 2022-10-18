رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

رمضان عبد المعز: رحمة «رسول الله» لم تقتصر على الإنسان فقط

كتب:

هاجر عمر
05:22 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الشيخ رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف

الشيخ رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف

هنأ الشيخ رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، المسلمين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، متابعًا «كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى طاعته أحرس وأدوم»، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الساعات المباركات الذكيات، ولد الهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحتفل الأمة الإسلامية بهذه الأيام بمولده.

ولفت في حديث مباشر ببرنامجه «خير الكلام» على راديو «نجوم أف ام»، إلى أن النبي الكريم، سعدت الدنيا كلها بقدومه، وأن الله سبحانه وتعالى، أراد خيرًا بالبشر، وأراد خيرًا بالبني آدميين، وأراد خيرًا بالكرة الأرضية، فأرسل أفضل رسول رحمة منه للعالمين، فقال تعالى «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، منوهًا بأن الرحمة هنا لعالمين ولم تقتصر الرحمة على المسلمين.

رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم شملت الحيوان والجن

وأضاف عبد المعز، أن البعض يظن أن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أقتصر على الأنس، إلا أنه أرسل للأنس للجن والحيوانات أيضًا.

وأشار عبد المعز، إلى أن النبي دخلَ حائطًا لرَجُلٍ مِن الأنصارِ فإذا جَملٌ، فلَمَّا رأى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حنَّ وذرِفَت عيناهُ، فأتاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فمَسحَ ذِفراهُ فسَكَتَ، فقالَ: مَن ربُّ هذا الجَمَلِ، لمن هذا الجمَلُ؟ فَجاءَ فتًى منَ الأنصارِ فَقالَ: لي يا رسولَ اللَّهِ فَقالَ: أفلا تتَّقي اللَّهَ في هذِهِ البَهيمةِ الَّتي ملَّكَكَ اللَّهُ إيَّاها؟ فإنَّهُ شَكا إليَّ أنَّكَ تُجيعُهُ وتُدئبُهُ، مشيرًا إلى أن القرآن به سورة باسم «الجن».

اقرأ المزيد:

كيفية الوضوء الصحيح.. 6 خطوات رئيسية و12 سنة عن الرسول

علي جمعة: الرسول كان يغضب عند انتهاك حرمات الله فقط

علي جمعة: سنرى الرسول يوم القيامة وسيعرفنا من نور الوضوء

علي جمعة يصف شكل الرسول: شعره طويل ولون بشرته بيضاء وملمس يديه كالحرير

فضائل يوم الجمعة.. أبرزها الإكثار من الصلاة على الرسول الكريم

ذكرى المولد النبوي الشريف.. علامات ظهرت عند ولادة الرسول الكريم

علي جمعة: معاملة الرسول لـ«أبي لهب» وزوجته أروى اتسمت بالرقة واللطف

علي جمعة للملتزمين بمظهر الرسول فقط: «مش عايزين يعيشوا حياته»

وسط إقبال كبير.. بدء المحاضرة الأولى «نبي الرحمة» في ذكرى مولد الرسول

أمين البحوث الإسلامية عن ملف الوطن: «أخلاقنا الجميلة» تتحقق بالاقتداء بسيرة الرسول
بقلم هاجر عمر