ذكرى المولد النبوي الشريف.. علامات ظهرت عند ولادة الرسول الكريم

يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى المولد النبوي الشريف، وهي ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة عظيمة القدر تتطلب أن يرجع المسلمون فيها إلى سيرة المصطفى إمام المرسلين وخاتم النبيين.

ذكرى المولد النبوي الشريف

وللحديث عن ذكرى المولد النبوي الشريف، قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية والوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام بجامعة الأزهر الشريف، إن الدنيا كلها شهدت أسعد ليلة في تاريخها في مكة المكرمة بشعب بني هاشم، وهي ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، على المشهور من أقوال أهل العلم.

علامات ظهرت عند ولادة النبي محمد

وأوضح «الصاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن هناك علامات ظهرت عند ولادة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي من بينها حمل والدته بلا مشقة وولادته بدون عناء.

وأضاف أستاذ الثقافة الإسلامية أن السيدة الجليلة آمنة بنت وهب كانت تصف حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم أن حمله لم يكن بمشقة ولم تشعر بشدة في ولادته، حيث خرج منها «نور»، وفقا لما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، «أنا دعوة أبي إبراهيم ولأسرة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاء قصور الشام».

تخصيص الشام دليل على استقرار الإسلام

وتابع حديثه عن ذكرى المولد النبوي الشريف قائلا إن تخصيص الشام دليل على استقرار الإسلام فيها وثبوته وهي آخر معاقله، وعند نزول سيدنا محمد آخر الزمان نزل ساجدا لله لما خرج من رحم أمه سيدتنا آمنة، حيث وقع مستندا على يديه رافعا أصبعه للسماء.