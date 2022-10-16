علي جمعة يصف شكل الرسول: شعره طويل ولون بشرته بيضاء وملمس يديه كالحرير

وصف فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية الشكلية، قائلا إن الرسول كان قوي البنية، فكان الصحابة يقولون: «إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله» أي أثناء الاشتباك، كما أنه بطنه بالسوية أي ليس في جسمه دهون، وكان يجيد رمي السهام في الرماية، وفارسا يستطيع المحاربة فوق الفرس.

وجه على هيئة المستطيل ولحيته متساوية

وأضافت علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هيئة المستطيل، ووجه به لحية متساوية وليست متروكة، وشعره ناعم وكان في بعض الأحيان يطول شعره حتى يضرب منكبيه أي الكتفين، وكان في بعض الأحيان يحلقه بالموس خاصة عند الحج والعمرة، حيث اعتمر 4 مرات.

وأشار إلى أن حواجب الرسول على صورة هلال، وما بين الحاجبين لا يوجد شعر، ولكن عند النظر من بعيد كأنهما متصلين، وهذا شيء غريب، فقيل إنه كان يوجد عرق بين الحاجبين ينبض، وإذا امتلأ كأن الحاجبين متصلان.

ولفت إلى أن الرسول سهل الخدين، أي العظم ليس بارزا في وجهه، كما أن أهدابه طويلة، وعيناه واسعتان، وأذنيه كبيرة، أي أكبر من الأذن المعتادة، كما أن لون بشرته أبيض، وملمس يديه مثل الحرير ولينة وضخمة، «كأنك بتسلم على مقاتل مش واحد ضعيف البنية أو نحيف».

وأفاد بأن صدر الرسول كان به شعر، ولون عينيه أسود، وفمه كبير، وطريقة كلامه ليست بها غمغمة أو سرعة، ولكن كلامه فصيح ويقول كل كلمة وحدها، «بتسمع منه كل حرف لوحده، ودة المثالي في الكلام».

ملابس الرسول تشبه رداء السودانيين حاليا

وأوضح أن الرسول كان يرتدي القميص أي الجلابية وارتفاع عمامته تصل لـ 6 أمتار، أقرب شيء ارتداه هو ما يرتديه السودانيين حاليا، «الجلابية اللي مفيهاش ياقة مرتفعة، والعمامة»، مردفا أنه كان يرتدي فوق الجلابية عباءة بعضها مصنوع في اليمن ومصر تسمى القباطي.