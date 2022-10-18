مفتي سنغافورة يفوز بجائزة الإمام القرافي

سلم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، جائزة الإمام القرافي، التي فاز بها مفتي سنغافورة الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، لنائبيه.

ووجّه مفتي سنغافورة في كلمة مسجلة، الشكر لدار الإفتاء على تتويجه بجائزة الإمام القرافي، مشيرا إلى أن الأحداث حولنا متسارعة وتتطلب أهمية فهم الواقع المحيط بها والتعامل معه، مؤكدا أن الإفتاء دخل في مرحلة دقيقة ذات خطورة والأزمات المتعددة تؤكد أن الأمة الإنسانية في أشد حاجة إلى رؤية متجددة بالفأل الحسن والجد والاجتهاد وعلى علماء الأمة أن يوجهوا الناس.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر بداية خير في تطور الفكر الإسلامي في العالم الإفتائي، داعيا إلى المزيد من التعاون بين مصر وسنغافورة في جميع المجالات وعلى رأسها الإفتائية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر دار الإفتاء بعنوان: «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» بحضور أكثر من 90 شخصية حول العالم.

تفاصيل أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية

كما أعلن مفتي القدس الشيخ محمد حسين، تفاصيل أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية في ختام المؤتمر العالمي للإفتاء، مؤكدا أن الميثاق يأتي مع ترقبنا جميعًا لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية التي تنعقد على أرض الكنانة بشرم الشيخ.

ويوجه الميثاق نداءً إلى المجتمع الدولي ليتحمل كل أفراده مسؤوليته ويتخذون دورهم حيال التهديد الذي يهددنا جميعًا، ويجب الالتزام بالقوانين والمعاهدات التي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والوقاية من تفاقمها، مشددا على أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والوقاية منها.

وأكد أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كمؤسسة تتحمل مسؤولية مجال الإفتاء في العالم.

ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية

وأشار إلى أن هذا يأتي انطلاقًا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، وتضامنًا مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية، وتعميقًا للوعي بمخاطر ومشكلات ما نتج عن تغيرات المناخ على جميع الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية، وأطلق المؤتمر العالمي السابع للإفتاء ميثاقا إفتائيا لمواجهة التغيرات المناخية.