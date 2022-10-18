المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يصدر العدد الأول من «شؤون عسكرية»

أصدر المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية، العدد الأول من دورية «شؤون عسكرية»، والذي يواكب التطورات والأبعاد النوعية الخاصة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ورغـم انتمـاء روسـيا وأوكرانيـا إلـى المدرسـة العسـكرية والتسـليحية ذاتها، فإن المفهوم الجيوسـتراتيجي، وفوارق القوى الشـاملة وأهـداف كل منهما، وانعكاساتها علـى العقيـدة العسـكرية والقتاليـة.

كمـا يتنـاول الإصـدار مفهـوم الحـروب الممتـدة، ومدى انطباقهـا على هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى اسـتعراض وتحليـل مراحـل وأدوات الحـرب التقليديـة وغير التقليدية وحالة التسليح.

الإصـدار يتطرق إلـى تأثـر المجـال الجيوسـتراتيجي للأزمة الحالية

ويواكـب هـذا الإصدار الأمنـي العسـكري الأول للمركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية، قرابـة نصـف العـام علـى العملية العسكرية الروسية الخاصة علـى أوكرانيـا، والتـي تعتبـر الأكبر فـي أوروبـا منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، وتفـكك الاتحاد السـوفييتي الذي ورثته روسـيا الاخذة في التعافـي، التي شـاركت في عدة عمليات عسكرية متصاعـدة الحجـم والشـدة فـي جورجيـا والقـرم، ومـا زالـت فـي أوكرانيـا، وكلهـا مـن دول الحـواف الروسـي السـوفييتي.

ويهـدف المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية إلـى أن تكـون تلـك السلسـلة مـن الإصدارات، التـي يتناولهـا الخبـراء والمتخصصـون، بمنزلـة مرجـع يعتـد بـه للباحثين والمهتمـين فـي هـذا الشـأن الاسـتراتيجي الأمنـي العسـكري مـن كافـة الـرؤى ذات العالقـة، السياسـية والاقتصاديـة والمجتمعيـة، فـي دوائرهـا المصريـة المحليـة والإقليميـة والدوليـة.

التطورات والمسـتجدات المتصلة بنظام التسلح الحديثة

كمـا يتطـرق الإصـدار إلـى تأثـر المجـال الجيوسـتراتيجي للأزمة، سـواء الولايات المتحـدة الأمريكية وحلـف شمال الأطلسي «الناتو»، وخاصـة دول القلـب الأوروبي الفاعلـة مـن جهـة، والامتـداد الشـيوعي الصينـي والكـوري الشـمالي من جهة أخرى، واختتم بالمسـاعدات العسـكرية الأمريكية لأوكرانيا، وبالتطورات والمسـتجدات المتصلة بنظام التسلح الحديثة، سـواء تلـك التـي استخدمت في العملية العسكرية الخاصة أو التـي واكبتهـا، وخاصـة المسـيرات ومنصـات ووسـائل الإطلاق المختلفـة.