زيلينسكي: روسيا دمرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية.. لا تفاوض مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ 30% من محطات الطاقة الأوكرانية دُمرت بسبب الهجمات الروسية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد منذ 10 أكتوبر الحالي.

ووصف زيلينسكي، الضربات الروسية على إمدادات الطاقة، بأنّها نوع آخر من الهجمات الإرهابية، قائلا: «لم يعد هناك مكان للتفاوض مع نظام بوتين»، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

روسيا تنفى استهداف البنية التحتية فى أوكرانيا

ونفت السلطات الروسية مرارا، استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وناشد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، السكان، لمحاولة الحفاظ على الكهرباء اليوم وتخزين مياه الشرب بعد الضربات الروسية على المدينة.

رئيس كييف يناشد السكان الحفاظ على الكهرباء

وأوضح عبر تليجرام: «نتيجة للهجمات الصاروخية الروسية تضرر كيانان من البنية التحتية الحيوية في كييف، حاليا، توفير خدمات الكهرباء والمياه محدود جزئيًا في العديد من المنازل على الضفة اليسرى للعاصمة، وفي بعض المنازل قد ينخفض الضغط في شبكة إمدادات المياه، وقد يحدث تغيير في لون وشفافية المياه».

وناشد جميع سكان كييف، توفير الكهرباء قدر الإمكان، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية القوية كالمكيفات.