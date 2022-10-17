روسيا تسترد 110 أسرى احتجزتهم أوكرانيا في فبراير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، نجاح صفقة إتمام تبادل أسرى لتحرير 110 مواطنين روس من بينهم 72 بحارا، احتجزتهم أوكرانيا منذ فبراير 2022 الماضي في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

عدد الأوكرانيين المفرج عنهم

وأفادت وزارة الدفاع، في خبر عاجل بثته قناة روسيا اليوم، المقربة من حكومة موسكو، أن روسيا سلمت لأوكرانيا 108 مجندات، في الوقت الذي امتنعت مجندتان عن العودة إلى أوكرانيا وإعلانهما الاستقرار في روسيا الاتحادية.

نقل الأسرى المفرج عنهم بالطائرة

وشاركت في الصفقة المهمة، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، مشيرة إلى أن الأسرى سيتم نقلهم إلى موسكو بالطائرة من أجل تلقي العلاج اللازم وتأهليهم نفسيا وجسديا.

قصف قوي متبادل في آخر أسبوع

وشهدت روسيا وأوكرانيا قصفا عنيفا متبادلا الأسبوع الماضي بدأ بقصف أوكرانيا لجسر القرم الذي تعتمد عليه موسكو في نقل أسلحتها وردت روسيا بقصف في العاصمة كييف وأصابت مدنيين.