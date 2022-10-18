وزير التعليم يكشف خطة تقنين الدروس الخصوصية: ترخيص السناتر ومزاولة المهنة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مناقشة ملف تنظيم الدروس الخصوصية، مؤكدا أن أموال الدروس الخصوصية تصل لنحو 47 مليار جنيه، تدفعها الأسرة المصرية، بما يثقل كاهلها.

مجموعات التقوية غير فعالة

واعترف الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن مجموعات التقوية التي تقدمها الوزارة غير فعالة، معلنا إسنادها لشركة لإدارتها وسيتم تعديل اسمها إلى مجموعات الدعم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن مجموعات الدعم ستقدم خدمة تعليمية بجودة عالية جدا، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.

سناتر الدروس الخصوصية

وفيما يتعلق بـ سناتر الدروس الخصوصية، أعلن الوزير أنه سيتم ترخيصها رسميا بمعايير معينة، ومنح المعلمين بها ترخيص مزاولة مهنة، كي تضمن الوزارة أن الطالب موجود فى بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.