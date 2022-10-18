وزير التعليم العالي يناقش الاستعانة بخبير ياباني لتطوير المجال التكنولوجي

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الـ25 للجنة التنفيذية لبرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، وذلك بحضور السيد/أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، والسيد/ كاتوكين الممثل الرئيسى لمكتب الجايكا فى مصر، ود. هانى هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP)، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر واليابان، وخاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والتدريب والمنح، مشيراً إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة اليابانية فى مجال التعليم العالى والتدريب، لافتاً إلى نجاح التعاون مع اليابان فى العديد من المشروعات والبرامج، ومنها: برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، مضيفاً أهمية التعاون فى العديد من المبادرات والبرامج الجديدة؛ بهدف الاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم والتدريب.

ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى بالشراكة مع مصر وخاصة فى برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم، مستعرضاً تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E.Just)، والتى تعد نموذجاً مثمراً للتعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا حرص بلاده على دعم المزيد من أوجه التعاون مع مصر فى شتى المجالات والأنشطة، وخاصة التعليم العالى والتدريب والمنح الدراسية.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مقترح إنشاء برنامج جديد للتدريب ضمن المبادرة، يستهدف تدريب 325 متدرباً من شباب الباحثين بالجامعات المصرية فى المجالات ذات الأولوية لأهداف التنمية المستدامة بالدولة، ومنها: الزراعة، المياه، الطاقة، وغيرها.

كما ناقش الجانبان الاستعانة بخبير ياباني لتطوير مجال التعليم التكنولوجى وذلك فى إطار برنامج المبادرة؛ للاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم التكنولوجى، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية فى مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض د.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى تقريراً حول ما تم إنجازه فى مشروع تنمية الكوادر البشرية (HRDP) أحد مشروعات المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) خلال الفترة من يونيو 2019 حتى أكتوبر 2022، وذلك على النحو التالى:

(أولاً) برامج التعليم العالى: وتشمل ثلاثة نداءات تهدف إلى إيفاد بعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه، وبعثات الإشراف المشترك والمهمات العلمية، وتم من خلال البرنامج إيفاد 86 بعثة دكتوراه ، 4 بعثات للماجستير، 57 للإشراف المشترك لمدة عام، و150 للمهمات العلمية لمدة 6 أشهر، وتدريب 78 متدربًا لمدة شهر، 49 متدربًا ببرنامج طلاب المرحلة الجامعية لمدة تتراوح ما بين فصل وعام دراسي.

(ثانياً) برامج التدريب خلال الفترة من 2019-2022: والتى تهدف إلى تدريب عدد 800 مبعوث، وقد تم الانتهاء من تدريب 210 مبعوث، موزعة على النحو التالى:

(1) برنامج إدارة التمريض: تم الانتهاء من تدريب 21 متدرباً من وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية

(2) برنامج إدارة المستشفيات: تم الانتهاء من تدريب 7 متدربين من المستشفيات الجامعية.

(3) برنامج تدريب المُسعفين: بهيئة الإسعاف المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ لرفع كفاءة المُسعفين المصريين وتدريبهم على أفضل الممارسات في الإسعاف الطائر وإسعاف الحوادث على الطريق، وتم إيفاد عدد 30 مسعفًا، وجاري إيفاد بعثة لعدد 10 من المُسعفين والمتخصصين في طب الطوارئ خلال الاسبوع الجارى.

ثالثاً: برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تهدف إلى تدريب عدد 680 من المدرسين والمديرين على نظام التعليم الياباني Tokkatsu، وقد تم الانتهاء من إيفاد 4 بعثات لجامعة فوكوي اليابانية، وجاري التحضير لإرسال البعثة الخامسة في نوفمبر 2022.

ومن جانبه، قدم الجانب اليابانى عرضاً لأهم ما تم إنجازه فى مجال المنح اليابانية، وذلك فى إطار برنامج الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم (EJEP)، حيث تم إيفاد 1,418 متدرباً خلال الفترة من 2016-2021، مشيراً إلى أنه تم تدريب 1,067 ببرنامج التعاون التكنولوجى بالتعاون مع الجايكا، وتدريب 55 متدرباً ببرنامج التدريب قصير المدى بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك إيفاد 196 مبعوثاً ببرنامج المنح الدراسية ((MEXT للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثقافة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى تدريب 155 متدرباً ببرنامج التدريب (METI) بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجارة والصناعة؛ بهدف تأهيل المتدربين فنياً ومهنياً.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى، د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية، وأ. هشام مصطفى مدير عام البعثات والإشراف العلمي و أ. محمد عمار مدير عام رعاية المبعوثين، وممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان.

ومن الجانب اليابانى، السيدة/ أيومي هاشيموتو مدير مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية بمصر، والسيد/ فوكوياما تويوكازو المدير العام، السيد/ هيدينوري سايتو رئيس رابطة رجال الأعمال اليابانيين (JBA)، د/ فوكامي ناوكو ممثل الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، السيد/ شيميزو كازوهيكو مستشار بالسفارة اليابانية فى مصر، السيد/ هارا ماساشي سكرتير أول بالسفارة، السيد/ أوكوبو كيوكو ممثل أول بالجايكا، السيدة/ شينو مادوكا وكيل بالجايكا، السيدة/ ماسودا كوتومي وكيل بالجايكا.