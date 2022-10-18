وزير التنمية المحلية يعرض أولويات العمل خلال عامين مقبلين أمام «النواب»

عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أولويات عمل الوزارة خلال العامين المقبلين، وذلك أمام جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة.

ورحب النائب أحمد السجيني بحضور وزير التنمية المحلية لاجتماع اللجنة، مؤكداً تحقيق اللواء هشام آمنة العديد من النجاحات خلال توليه مسؤولية محافظة البحيرة، معرباً عن تمنياته بخالص التوفيق للوزير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «السجيني»، أنه حرص مع وفد من اللجنة بزيارة وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة، لاستعراض أهم القضايا والملفات والتحديات التي تواجه المواطنين، والتي ترتبط بعمل «التنمية المحلية».

ومن جانبه، أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بلقاء أعضاء لجنة الإدارة المحلية وحضور اجتماع اللجنة، والتي تعد من أهم اللجان النوعية وأكثرها نشاطا في مجلس النواب، مشيداً بالدور والجهود التي تقوم بها لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد للمجلس.

فريق واحد

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لجميع اعضاء مجلس النواب والشيوخ على زيارتهم له عقب الحادث الذي تعرض له بعد توليه المسؤولية، مضيفا «كلنا فريق عمل واحد مع لجنة الإدارة المحلية، وسنحل المشاكل، ونواجه التحديات التي يتم نقلها من المواطنين في الشارع».

وأعلن وزير التنمية المحلية إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة كل الموضوعات التي تُطرح خلال اجتماعات اللجنة، والعمل على سرعة التفاعل معها، وحل ومتابعة أي مشكلات تُطرح من السادة النواب خلال الجلسات.

تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة

وأكد «آمنة»، اهتمامه الكبير خلال الفترة المقبلة بتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، مؤكداً تعيين قيادة جديدة للإشراف على قطاع التفتيش بالوزارة، وأشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم القيام بحوالي 40 تفتيشا بالمحافظات، لمتابعة شكاوى المواطنين والنواب والرقابة والمتابعة وإعمال قوانين الدولة ومواجهة أي مخالفات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمامه بالتدريب لرفع كفاءة الكوادر المحلية بالوزارة وجميع المحافظات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، وكذا انتقاء العناصر الجيدة في مجال الادارة المحلية لإلقاء المحاضرات ونقل الخبرات بمركز التنمية المحلية بسقارة، مع زيادة أعداد الدورات التدريبية وانتقاء الموضوعات التدريبية الهادفة التي تلبي مطالب المواطنين.