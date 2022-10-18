الهضيبي: حزب الوفد قدم رؤية بالحوار الوطني أهمها يتعلق بالحبس الاحتياطي

قال الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الحزب قدم رؤية إلى لجنة الحوار الوطني، التي تتضمن مجموعة الأطروحات بالحوار الوطني، أهمها يتعلق بالحبس الاحتياطي.

إيجاد بدائل للحبس الإحتياطى

أوضح الدكتور ياسر الهضيبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطرح الأول الذي سيجر تقديمه بالحوار الوطني، خاص بالحبس الاحتياطي، وضرروة إيجاد بدائل له، خاصة في الجرائم غير المؤثرة، باستثناء جرائم القتل والإرهاب والاقتصاد.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أنه يمكن جعل بدائل للحبس الاحتياطي مثل كفالة مالية كبيرة أو المنع من السفر أو تطبيق الاسورة الإلكترونية، وأن لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى تلك الجرائم البسيطة عن 6 أشهر بأي حال من الأحوال.

قانون المحليات والتطويرالإقتصادى والصناعى

أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من ضمن مطالب حزب الوفد من الحوار الوطني يتعلق بقانون الإدارة المحلية، وضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، وإجراء إنتخابات المحليات، وخاصة أن إنتخابات المحليات تخفف العبء عن النواب، وتقضى حاجة المواطنيين فى الأمور الخدمية مثل تصاريح البناء والمرافق.

وتابع أن حزب الوفد اقترح رؤية بالحوار الوطني، أيضا، الاهتمام بالصناعة المصرية، باعتبارها الطريق الوحيد والسبيل الأمن لمن الاستيراد ومنع فقد العملة الأجنيبة وذلك بتطوير الصناعة، وفتح 11 ألف مصنع الذي جرى إغلاقه وتطوير التصنيع الزراعي، في كل مجالات مصر.

وأشاد الدكتور ياسر الهضيبي بالمؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنها فكرة جيدة، ودائما الرئيس يدعو إلى هذه المؤتمرات، وذلك لتجديد دماء المشروعات في مصر، وتجديد دماء الاقتصاد المصري وتطويره بالشكل الذي يحفظ الدولة، قائلا: «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وسيؤدى إلى تحسن الاقتصاد، خاصة في قطاع السياحة».