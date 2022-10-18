خبير: المؤتمر الاقتصادي فرصة لعرض المشاكل واقتراح حلول مشتركة

يتطلع المستثمرون ورجال الصناعة إلى المؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه 23 أكتوبر الجاري، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، لعرض المشكلات التي تواجههم في ظل الأزمات العالمية المتتالية، والتي أثرت بشكل كبير على الصناعة والاستثمار.

اقتصادي: يجب البحث عن حلول لمشكلة الاستيراد

وقال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الملفات التي يجب التركيز عليها في المؤتمر الاقتصادي، أولها الملف الخاص بمستلزمات الإنتاج بالنسبة للصناعة بشكل عام، والبحث عن حلول لمشكلة الاستيراد سواء على مستوى توفير العملة الأجنبية، أو الإجراءات وما تحتاجه عمليات الاستيراد من شروط، خاصة وأن تعطل الصناعة بهذا الشكل أثر بالسلب على السوق المحلية وبعض الصناعات، ورفع معدلات التضخم.

وأضاف «الإدريسي» في حديثه مع «الوطن»، أن هناك نقطة أخرى مرتبطة بالجزء الخاص بالسياسات التي تستعد لها الدولة لمواجهة ارتفاعات التضخم، خاصة بعد إعلان وثيقة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وبالتالي يجب مناقشة الآليات التي سيتم تنفيذها في هذا الملف، فضلا عن مناقشة وضع البورصة المصرية التي واجهت خلال الآونة الأخيرة عدد من التحديات، لبحث حلول مشتركة للمشكلات التي تواجهها، وتنفيذ آليات ترفع من قيمتها، وتشجع على الاستثمار فيها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المحور الآخر خاص بالسياسات الكلية، سواء السياسات المالية والديون الخارجية، وعملية تمويل الموازنة وملف الضرائب، والوصول في النهاية إلى خارطة طريق مشتركة، للخروج من هذه التحديات بشكل لا يؤثر على المواطن بالسلب.

الإدريسي: تعبير المستثمرين عن مشكلاتهم بشفافية

وأكد، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لتبادل وجهات النظر، ولذلك يجب مشاركة جميع الأطراف وأصحاب الآراء المختلفة فضلًا عن الحكومة، وتعبير المستثمرين عن المشكلات الخاصة بهم بمنتهى الشفافية، وهو ما وجه به الرئيس السيسي، بأن المؤتمر الاقتصادي لسماع مشكلات المستثمرين والمصنعين، وبحث حلول لها.