انطلاق بطولة الجمهورية للكرة الطائرة على شواطئ الإسكندرية 27 أكتوبر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن افتتاح بطولة الجمهورية للكرة الطائرة في الفترة من 27 أكتوبر وحتى 29 من ذات الشهر، وذلك لاستغلال الشواطئ في ظل المناخ المعتدل خلال الفترة الحالية بالمحافظة.

بطولة الجمهورية للكرة الطائرة

وتقام بطولة الجمهورية، وفقا لبيان صادر عن «مصايف بالإسكندرية»، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والاتحاد المصري للكرة الطائرة بمنطقة الإسكندرية، ويشترك فيها 24 فريقا من أندية الدرجة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تقام البطولة على شاطئ ذوي الهمم أو المندرة المجاني، والذي شهد له المصطافون من كل محافظات مصر بمكانته وأهميته لما يقدمه لزائريه، حيث استقبل عددا كبيرا من ذوي الهمم من جميع أنحاء مصر طوال فصل الصيف، بالإضافة إلى عدد من نزلاء دور الأيتام والجمعيات الخيرية ودور المكفوفين.

فعاليات رياضية على الشواطئ

وشهدت شواطئ الإسكندرية، خلال فصل الصيف، فعاليات رياضية وثقافية محلية ودولية مختلفة، في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها خلال العامين الماضيين، بحسب إدارة المصايف، والتي أكدت على وضع الشواطئ على خريطة الفعاليات بالموسم الشتوي لتصبح مفعمة بالحياة طوال العام.