وزير الشباب: مصر حريصة على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، افتتاح فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية - الدفعة الثالثة، والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 150 قيادة شابة من دول عدم الانحياز والدول الصديقة، تحت شعار « شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب »، بحضور عمرو موسى عضو لجنة حكماء الاتحاد الافريقي ووزير الخارجية الأسبق والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

تخلل حفل الافتتاح، عرض فيلمًا عن المنحة، بحضور المستشار أحمد مناع أمين مجلس النواب، السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية، اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء ورموز المجتمع والسياسيين والإعلاميين ورؤساء الجامعات وقيادات الدولة المصرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلي الجهات الشريكة.

المنحة تعد رمزا للاستلهام والانتصار

في البداية، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايتة الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والتي تُعد رمزا للاستلهام والانتصار، وكذلك رعايته لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية والتي يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة بلد السلام والحضارة مصر العامرة في ظل الجمهورية الجديدة.

تعزيز الدور المصري

وذكر الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مصر في تحقيق الرؤية المُشتركة، وتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم بناءً على رؤية القيادة السياسية ، مشيرًا إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، التوعية بدور حركة عدم الإنحياز تاريخيًا ودورها مستقبلًا، وتشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوي دول عدم الانحياز والدول الصديقة، وتفعيل دور شبكة شباب الدول الأعضاء بالحركة.

استضافة العديد من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية

وأوضح وزير الشباب والرياضة، حرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية وإقامة المنتديات بحضور مختلف شباب العالم لتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب، ترسيخا للهوية وإعلاءً لمبادئ التضامن والتأكيد على دور مصر الريادي في الفترة الحالية، وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من دول العالم في المجالات المختلفة.

وقال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: «المنحة أعادت لاذهاننا سنوات المجد في العلاقات المصرية الدولية، فهو ثمرة مشروع فكري إنساني لتحرك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي كافة المستويات والاصعدة، راجين لمزيد من التوهج في الدور المصري».

وتحدث الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن ارهاصات من حياة ودور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتوجه بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لتمكينه شباب دول عدم الإنحياز في القيادة الدولية واعطائهم الفرص كاملة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما ذكر اللواء أحمد مناع أمين عام النواب قائلاً : «كل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وشباب منحة ناصر للقيادة الدولية، فهي تجربة ثرية لانطلاق الشباب نحو العالمية».

وقدم السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية التهنئة إلي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي هذا الحدث الذي يضم عدد كبير من شباب العالم ، وكذلك سعادته بالحضور في منحة تحت إسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أعطي الكثير ولعب دوراً محورياً بجانب عدد من زعماء العالم، مشيرا إلى أن مصر تأسست على مبادئ عدم الانحياز مبادئ باندونج.

وعبر المشاركين عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المصرية في تنظيم منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على الدور الريادي لمصر، والجهود التنموية في مختلف المجالات والأنشطة بكافة قطاعات الدولة بل والاهتمام بشباب العالم.