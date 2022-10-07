من شواطئ الإسكندرية لمطروح.. غرق شاب وإنقاذ 3 مع رفع حالة الطوارئ

أجواء صعبة تعيشها الإسكندرية ومطروح، مع بدء موجة انخفاض درجات الحرارة التي يتبعها كثافة في السحب الممطرة وارتفاع الأمواج، الأمر الذي ترتب عليه وقوع حالة غرق في مطروح وإنقاذ 3 آخرين، بينما انتهى اليوم بشكل آمن في الإسكندرية نظراً لقلة الإقبال مع تلك الأجواء.

البداية من مطروح حين لقى شاب ثلاثيني مصرعه غرقًا في الساحل الشمالي خلال استحمامه في إحدى القرى السياحية، ويدعى محمد كمال عبد الغنى 35 سنة، قادمًا من القاهرة إلى الساحل الشمالي للاستمتاع خلال فترة الإجازة قبل أن يتحول الأمر إلى مأساة بغرقه.

إنقاذ غرقى من مطروح

كما تمكن غواصو الخير في مرسى مطروح من إنقاذ 3 أشخاص من الغرق منهم إيرانيان وآخر مصري وجرى نقلهم من شاطئ عجيبة، 25 كم غرب مرسى مطروح إلى أقرب مستشفى.

غريق مطروح تزامنا مع إعلان الطوارئ

أما غريق مطروح، أتى تزامنا مع إعلان الطوارئ في المحافظة والإسكندرية، مع احتمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، وارتفاع الأمواج ونشاط للرياح وعدم استقرار حالة البحر في الساحل الشمالي جراء نواة تمر بها البلاد.

قلة الإقبال على شواطئ الإسكندرية

ولم تشهد الإسكندرية أي حالات غرق حتى غروب شمس اليوم الجمعة، نظراً لقلة الإقبال على الشواطئ وتحذيرات المواطنين من النزول إلا في الأماكن الآمنة وفقا لتصريحات اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، مؤكدا تكثيف المتابعة خلال اليوم.

استمرار الطقس المضطرب على الإسكندرية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار الطقس المضطرب غدا على الإسكندرية والمتمثل في اضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 إلي 2.5 متر وتتراوح سرعة الرياح 40 إلى 50 كم/ساعة.