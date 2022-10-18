خبير: الرمال السوداء في مصر قيمة مضافة وفرص قوية للاقتصاد

تعتبر الرمال السوداء، التي تكثر على سواحل مصر الشمالية المطلة على البحر المتوسط، بمثابة أحد الكنوز التعدينية المهمة، التي تسعى مصر لاستغلالها الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع العائد المتوقع منها، بحسب العديد من الدراسات.

قيمة مضافة للرمال السوداء

قال المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن عمل الدولة في الوقت الحالي على استخدام والاستفادة من الرمال السوداء، جاء عقب الكثير من الدراسات التي أجريت على المشروع، للتأكد من وجود قيمة مضافة له، ووجود كميات اقتصادية كبيرة.

جدوى اقتصادية كبيرة

أضاف طعيمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح مشروع الرمال السوداء قبل سنوات، فهذا تأكيد واضح على نجاح الدراسات التي أجريت، وأثبتت جدوى تلك المادة اقتصاديا.

كميات ضخمة في مصر

وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إلى أن وفق الدراسات والبيانات والتصويرات فإن مصر لديها كميات ضخمة من الرمال السوداء التي يمكن استغلالها.

العديد من الصناعات

وأوضح طعيمة أن الرمال السوداء يمكن أن تدخل في الكثير من الصناعات مثل الزجاج وبعض المواد الخاصة بتصنيع أنابيب البترول، كما يوجد بها بعض المواد النووية، كما تستخدم في الكثير من الصناعات الأخرى التي تضيف قيمة مضافة بتصنيعها.

وتستخدم الرمال السوداء فى مكونات صناعات هامة، منها البويات و السيراميك والمجنيتايم المستخدم في صناعة الحديد الاسفنجي وتغليف انابيب البترول والمعادن المستخدمة في صناعة هياكل الطائرات والسفن، وصناعة الالكترونيات.