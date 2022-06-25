وزير البترول يستجيب لوكيل «طاقة النواب» بشأن إصلاح في قطاع الثروة المعدنية

أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أنه تلقى توضيحاً من وزارة البترول ، بشأن ما تمت إثارته خلال جلسة للجنة مؤخراً عن هيئة الثروة المعدنية وما يدور بداخلها، وكذلك منتدى التعدين العالمي المزمع إقامته فى 4 يوليو القادم.

مجلس النواب

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب فى تصريحات صحفية له اليوم، أن التوضيح تضمن الإشارة إلى التعديلات والتغييرات التى يتم إجراؤها لصالح الارتقاء بمنظومة التعدين فى مصر، وأن واحداً من ثمارها منتدى التعدين الذى سيعقد فى يوليو القادم ومن المتوقع أن يكون له أثر كبير وفعال فى جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على تسويق المناطق الجديدة فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وأضاف وكيل «الطاقة والبيئة» أن التوضيح شمل أن المنتدى والمشاركة في المؤتمرات الدولية للتعدين فرصة مواتية يتم استغلالها جيداً لمشاركة العالم التجربة المصرية في إصلاح قطاع التعدين، وأن ما يتم تنفيذه من إصلاح في قطاع الثروة المعدنية يأتى في إطار العمل على تعظيم مساهمته من نصف بالمائة حالياً إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي مستقبلاً، وتحقيق القيمة المضافة التى ينادى بها ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة الاستثمار التعديني في مصر

وأشاد النائب «الجبلاوي» بسرعة الاستجابة، وتوضيح الخطة المتضمنة تعديل وتغيير بعض الأمور التى كانت تعيق الاستثمار التعديني فى مصر، مشيراً إلى أن الاستجابة تأتى للصالح العام وتتفق مع رسالة البرلمان ولجنة الطاقة وأهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، في دعم جهود تنمية موارد الدولة من الثروات التعدينية بفكر جديد متطور.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أنه يدرك أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يحاول جاهداً تحقيق أعلى معدلات النمو من الثروة المعدنية من خلال طرح المزايدات العالمية والعمل على القيمة المضافة من الخامات التعدينية، ولابد أن تتكاتف معه كافة الجهود الوطنية وكذلك القيادات والعاملين بهيئة الثروة المعدنية، لكى تصبح مصر محط أنظار العالم فى مجال التعدين مثلما حدث فى قطاعي البترول والغاز وأصبحت مصر حالياً مركزا إقليمياً لتداول وتجارة الغاز.

جهود قطاع التعدين

وقال «الجبلاوي»، إن قطاع التعدين فى مصر لم يكن يساعد الدولة فى الاستفادة من الثروات الطبيعية، من مناجم ذهب أو خامات تعدينية والتى تقدر بمليارات الدولارات، وكان لابد من تدخل وزير البترول للوقوف على أسباب هذا التأخير، وإصدار التعليمات اللازمة لإحياء القطاع وهو ما يحدث بالفعل حالياً، لافتاً إلى أنه يقدر جهود الوزير لما يقوم به من عمل دؤوب لصالح تطوير قطاعي البترول والتعدين.

وكان النائب محمد الجبلاوى قد وجه انتقادات الأسبوع الماضي لهيئة الثروة المعدنية، بشأن السياسة التى تتبعها الهيئة فى فى قطاع التعدين وأنه لم يساعد الدولة فى الاستفادة بثروات مصر الطبيعية من مناجم ذهب أو خامات تعدينية ، مما يعد إهداراً للوقت والجهد التى تبذله وزارة البترول فى قطاع التعدين ، وذلك بالرغم من المزايدات التى طرحتها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة فى صحراء مصر الشرقية فى الجولتين السابقتين من المزايدة الأولى.