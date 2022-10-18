خبير: الرمال السوداء في مصر قيمة مضافة وفرص قوية لدعم الاقتصاد 

تعد الرمال السوداء، التي تكثر على سواحل مصر الشمالية المطلة على البحر المتوسط، بمثابة كنوز تعدينية مهمة، تسعى مصر لاستغلالها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع العائد المتوقع منها بحسب العديد من الدراسات.

قيمة مضافة للرمال السوداء

وقال المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن عمل الدولة في الوقت الحالي على الاستفادة من الرمال السوداء جاء عقب الكثير من الدراسات التي أجريت على المشروع للتأكد من القيمة المضافة ووجود كميات اقتصادية كبيرة.

جدوى اقتصادية كبيرة

وأضاف «طعيمة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الرمال السوداء قبل سنوات، تأكيد واضح على نجاح الدراسات التي أجريت وأثبتت جدوى تلك المادة اقتصادياً.

كميات ضخمة في مصر

وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق إلى أنه وفق الدراسات والبيانات والتصورات فإن مصر لديها كميات ضخمة من الرمال السوداء التي يمكن استغلالها في العديد من الصناعات.

وأوضح طعيمة أن الرمال السوداء يمكن أن تدخل في الكثير من الصناعات مثل الزجاج وبعض المواد الخاصة بتصنيع أنابيب البترول، كما يوجد بعض المواد النووية، كما تستخدم في الكثير من الصناعات الأخرى التي تضيف قيمة مضافة بتصنيعها.

وتستخدم الرمال السوداء في مكونات صناعات هامة، بينها البويات والسيراميك والمجنيتايم المستخدم في صناعة الحديد الإسفنجي وتغليف أنابيب البترول والمعادن المستخدمة في صناعة هياكل الطائرات والسفن، وصناعة الإلكترونيات.