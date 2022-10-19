«حسام» طالب في «صيدلة» نهارا وبائع حلويات ليلا: نفسي المشروع يكبر

بسيارة حلويات متنقلة يقف طالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، في أحد ميدان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، من أجل الاعتماد على نفسه، وتوفير مصاريف الكلية الخاصة به، وبدأ مشروعه بعمل حلويات وبيعها إلى المواطنين بعد الانتهاء من دراسته صباحا.

روى حسام عبد الفتاح الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، لـ«الوطن»، أنه يمتلك مشروعا هو وصديقه لبيع حلوي «الزلابية» منذ عام وجاءت فكرة هذا المشروع بعدما شاهد تلك السيارات منتشرة في القاهره الكبرى وغيرها من المدن، فقرر أن يبدأ هذا المشروع بمعاونة صديقه بعد أن حاز المشروع إعجابه أيضا.

ترتيب الوقت بين الدراسة والمشروع

«بعرف أوفق بين دراستي ومشروعي»، بهذه الكلمات استكمل «حسام» حديثه لـ«الوطن» قائلا: «الموضوع صعب ويحتاج إلى تنظيم وترتيب الأولويات»، مشيرا إلى أن دراسته تأتي في المقام الأول، ويعمل جاهداً على تنظيم وقته ما بين الكلية وسيارة بيع الحلوى.

أصناف الحلويات

وأضاف أنه يقوم بعمل 5 أصناف من الحلوى «زلابية، وافل، بطاطس، بطاطا، وأرز بلبن» وأنه يسعى إلى تطوير هذا المشروع وإدخال أصناف جديدة، بجانب استخدام أعلى الخامات، حتى يتم تقديم أصناف بجودة عالية ومذاق رائع، من أجل جذب ثقة الزبائن، وواجهتنا مشاكل وعقابات كثيرة في أول المشروع، وتداركنا هذه الأخطاء سريعاً، حتى أصبحنا متواجدين ونستطيع المنافسة.

وحرص على توفير خدمة توصيل الطلبات للمنازل «ديلفري»، خاتما بأمنيته: «نفسي المشروع يكبر ونفتتح سلسلة محلات حلويات في عدة مدن والتوسع في الأصناف».