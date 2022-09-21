تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» بالدرجات والنسب المئوية

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، أصبح محل اهتمام كبير من خريجي الثانوية الأزهرية، خاصة الحاصلين على درجات مرتفعة، الراغبين في خوض غمار المجال الطبي والدوائي، خلضة يعد الإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، صباح أمس الثلاثاء.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

مع ظهور نتيجة تنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، زادت الاستفسارات من الطلبة وأولياء الأمور، عن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، استعداد لملء الرغبات، وتقديم أوراق الانضمام للكلية، إذ جاءت نتيجة تنسيق القبول بكلية الصيدلة بمجموع 607 درجات، أي ما يعادل نسبة مئوية 93.38%.

نتيجة تنسيق الأزهر 2022

ظهرت نتيجة تنسيق الأزهر لعام 2022، للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية الأزهرية، صباح أمس الثلاثاء، بعد إعلان جامعة الأزهر عنها، إذ بلغ الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة، ما يعادل 94%، بينما كليات الهندسة 584 أي نسبة 90%.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وجه بزيادة عدد الطلاب بقطاعي الطب والهندسة، فضلا عن ارتفاع الحد الأدنى لكليات أصول الدين، لبصل إلى أكثر من 58%، بينما اللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.

وأوضح «داود»، أن تنسيق كليات القسم العلمي بنين، والحدود الدنيا للقبول بها جاءت على النحو الآتي: «كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، بينما اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%»، تعرف على نتائج تنسيق الأزهر 2022 من هنا.