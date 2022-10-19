عضو مبادرة ابدأ: نضع آليات لحصول الأفراد على دعم لمشروعاتهم.. وهدفنا تطوير الصناعة

كشفت دينا الدليل، عضو مبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، كواليس المبادرة والتي جاءت نتيجة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ربط مؤسسة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن أنه سيتم الإعلان عن آليات للتواصل لمن يريد الحصول على دعم لمشروعه.

وأوضحت الدليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مبادرة ابدأ تستهدف تطوير القطاع الصناعي سواء المشروعات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، مشيرة إلى أنهم بنوا على ما تم من إنجازات الدولة في مجال البنية التحتية وبناء المطارات والموانئ ووجود فائض في الكهرباء.

الأولوية طبقًا للأكثر استيرادًا

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لتوطين الصناعات، ضاربة المثل بالقطاعات التي يكثر استيرادها مثل الأجهزة الكهربية وقطاع البتروكيماويات وقطاع الأسمدة وقطاع المحركات وقطع غيار السيارات ووسائل النقل الخفيفة وقطاع الصناعات المعدنية وكل القطاعات التي بها واردات طبقًا للأولوية من حجم الاستيراد.

وكشفت الدليل عن أبرز المنتجات التي يتم انتاجها في السوق المحلية، مثل الأجهزة المنزلية وكمبروسر التكييف والتكييفات المركزية وقطاع البتروكيماويات، لافتة إلى أن هناك منتجات كان يتم استيرادها بنسبة 100% وسيتم تصنيعها في مصر.

توفير منتجات محلية بجودة المستورد

وأكدت أن أهم مميزات المبادرة أنها تعتمد على توطين التكنولوجيات مع شركاء من 12 دولة ليخرج المنتج المصري بنفس الجودة للمنتج المستورد ومطابقا للمواصفات العالمية.

وأشارت إلى أنهم يستهدفون القرى وتطوير الحياة البشرية ضمن مبادرة حياة كريمة وتقديم التدريب الفني والمهني ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع الصناعة.