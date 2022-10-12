مؤسسة «ابدأ» بالسويس تطلق مبادرة لإنقاذ مرضى القدم السكري: الخير فينا

«انقذ قدم سكرى من البتر»، حملة تبنتها مؤسسة «ابدأ» للتنمية الاجتماعية بالسويس، لإنقاذ مرضى القدم السكري، حيث يجرى توفير مستلزمات العلاج والرعاية الصحية لهم مجانا، وذلك برعاية نحو 50 مريضا، في إطار التعاون المستمر بين «جروب تمريض السويس معاك في البيت»

تقديم العلاج مجانا لمرضى القدم السكري

هدفنا إنقاذ مرضى القدم السكري، وتوفير الرعاية الطبية لهم والعلاج بالمجان، هكذا روي حمدي صديق رئيس مجلس الإدارة، قصة المبادرة لـ«الوطن»، مؤكدا على وضع أسلوب ونهج لرعاية الحالات المرضية والأسر الاكثر احتياجا.

تزايد حالات الإصابة بالقدم السكري، كان دافعا لإطلاق المؤسسة مبادرتها وفق «حمدي»: «وجدنا أن السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد الإصابات هو عدم القدرة على تحمل نفقات العلاج وعدم توافر الوعي والقدرة على متابعه حالات القدم السكري نظراً لتكلفة الغيارات الطبية المرتفعة وأنا شايف إن الناس هتستفيد والخير فينا وحبنا لمساعدتنا لبعض هيكون داعم لينا».

آثار سلبية تنتج من إصابة الشخص بالقدم السكري، من بينها عدم تحمل الأسرة لنفقات العلاج، هو ما دفع «ابدأ»، لإطلاق المبادرة، وفق رئيس مجلس الإدارة: «لقينا إن الناس بتتأثر سلبيا وخاصة إذا كان المريض هو عائل الأسرة، ومن ثم يمنعه المرض من القدرة على مزاولة العمل والكسب غير تكاليف العلاج المرتفعة».

إطلاق مبادرة رعاية وإنقاذ قدم سكري والتوعية

تنقسم مبادرة إنقاذ مرضى القدم السكري، إلى قسمين وفق «حمدي»، وهما:

- رعاية حالات القدم السكري الحالية بالمجان من جانب فريق التمريض ،على أن تقوم المؤسسة بتوفير كافه مستلزمات الغيار.

- الترتيب لعقد ندوات توعية وقوافل طبية بالتعاون بين مؤسسة «ابدأ» وجروب التمريض وجهات مختصة آخرى لتحقيق الهدف الأسمى وهو القضاء على ظاهرة مرض القدم السكرى بالتوعية المبكرة واكتشاف الحالات في بدايتها والتعامل معها قبل أن تصل لمرحلة البتر.