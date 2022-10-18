«DMC» تعرض تقريرا عن مبادرة «ابدأ»: تستهدف توطين الصناعة (فيديو)

عرض برنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على قناة dmc، تقريرا تليفزيونيا، عن مبادرة «ابدأ»، وانطلاقا من كون الصناعة، هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفعالية للموارد وبهدف دعم وتوطين الصناعة المصرية، وبتكليف رئاسي مباشر، أطلقت مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية.

مبادرة ابدأ، وهي مشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، وتوطين التنمية وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال السنوات الأربع المقبلة.

تقدم المبادرة عددًا من الحوافز في صورة أراضٍ، بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم اللازم، لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

3 محاور

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى 3 محاور، هي المشروعات الكبرى ودعم الصناعات ومحور البحث والتطوير والتدريب، وتقوم على تنفيذ أهداف المبادرة ومحاورها، شركة ابدأ لتنمية المشروعات، التي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

مساهمة حياة كريمة

وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل مشروعات حياة كريمة المستقبلية، وتحقيق التمكين المستقبلي للمواطنين في قرى حياة كريمة.