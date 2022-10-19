القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز اليوم

رغم بداية الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2022-2023، أمس الثلاثاء، بثلاث لقاءات مختلفة، إلا أن جماهير وعشاق الكرة المصرية، يعتبرون اليوم الاربعاء، البداية الحقيقة للمسابقة، نظرا للقاءات المنتظرة لكل من أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلي، الأكثر جماهيرية في مصر والوطن العربي.

القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك

من المقرر أن تنطلق المواجهة الأولى بين الاهلي والإسماعيلى، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويقام فى تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب المقاولون العرب، لقاء آخر مرتقب بين ناديي الزمالك، ونظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وتبث شبكة قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري، ويسبق المباريات استوديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية، مع تغطيات خاصة يشرف عليها ويقدمها نخبة أشهر نجوم الإعلام الرياضي في مصر والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تعد قنوات أون تايم سبورت، من أشهر وأهم القنوات الرياضية المتخصصة في مصر والوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنها تحرص على تقديم خريطة برامجية لجميع البطولات الرياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.

خريطة قنوات أون تايم سبورت

- برنامج جمهور التالتة.

- برنامج مع شوبير.

- برنامج استاد مصر.

- برنامج بي أون تايم.

- برنامج ملعب أون تايم.

يذكر أن شبكة قنوات اون تايم سبورت، ستقوم غدا الخميس بنقل أيضا اللقاءات الثلاثة المرنقبة فى نهاية الأسبوع الأول من الدوري، بين كل من المقاولون العرب وغزل المحلة في الثالثة عصرا، وحرس الحدود وفيوتشر في الخامسة عصرا، وأخيرا مباراة الداخلية وطلائع الجيش فى السابعة مساء.