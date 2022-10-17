موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

وكانت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، كشفت عن تفاصيل قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بعد إجراء قرعة المسابقة بأحد الفنادق المصرية.

موعد مباراة نادي الزمالك وسموحة

ويلتقي نادي الزمالك نظيره نادي سموحة خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء 19 من شهر أكتوبر العام الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة نادي الزمالك وسموحة بالجولة الأولى

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الزمالك وسموحة خلال الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وحصولها على حقوق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري للموسم الجديد 2022-2023، وتقام المباراة على ستاد المقاولون العرب.

الحفاظ على بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد

ويسعي نادي الزمالك لمواصلة الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد استطاع الفوز به خلال الموسمين السابقين بعد منافسة استمرت حتى الجولات الأخيرة، وتعاقدت إدارة النادي مع صفقات جديدة لتدعيم مراكز الفريق خلال الموسم الجديد ومواصلة تحقيق الألقاب.

الزمالك يفوز على فلامبو البوروندي

واستطاع نادي الزمالك الفوز مؤخرا على نادي فلامبو البوروندي، في ذهاب وإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بتحقيق الفوز ذهابا بهدف مقابل لا شيء أحرزه مهاجم الفريق «حسام عبد المجيد»، والفوز إيابا بنتيجة خماسية مقابل هدف.