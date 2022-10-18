تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري موسم 2022-2023

تنطلق اليوم صافرة البداية لمباريات ولقاءات الدوري المصري 2022-2023، وذلك بعد أقل من 8 أسابيع عن انتهاء بطولة دوري 2021-2022، إذ تبدأ مساء اليوم لقاءات الأسبوع الأول، ومن المقرر أن تعرض حصريا على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، إذ أنها صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الممتاز، ومباريات كأس مصر، وجميع لقاءات المنتخب الوطني.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» تردادت القنوات الناقلة لبطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2022-2023.

تردد قناة أون تايم سبورت1

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول من الدوري المصري، لقاء ساخن بين فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي، وأيضا لقاء آخر بين بطل الدوري النادي الزمالك وفريق نادي سموحة.

وبداية من اليوم يشهد جدول الدوري العام اللقاء الأول في الموسم بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمصري، ثم مباراة البنك الأهلي و فاركو، واخيرا لقاء أسوان والاتحاد السكندري.

أما بخصوص لقاءات غدا الأربعاء ويشهد لقاء الأهلي والإسماعيلي، ولقاء الزمالك وسموحة، وأخيرا إنبي فريق بيراميدز.

وعن لقاءات نهاية الاسبوع يوم الخميس المقبل، فيشهد لقاء المقاولون العرب وغزل المحلة، وحرس الحدود و فيوتشر، وأخيرا مباراة الداخلية وطلائع الجيش.

شبكة قنوات أون تايم سبورت، تقدم خريطة برامجية رياضية ضخمة على تضم أشهر نجوم الإعلام الرياضي في مصر والوطن العربي، وأحد وأشهر وأفضل القنوات الرياضية المتخصصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

خريطة قنوات أون تايم سبورت

- برنامج جمهور التالتة.

- برنامج مع شوبير.

- برنامج ستاد مصر.

- برنامج بي أون تايم.

- برنامج ملعب أون تايم.