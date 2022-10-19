أبكس الأمريكية: حفر 15 بئر بترول في مصر خلال العام المقبل

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مجلس إدارة شركة أبكس الأمريكية برئاسة مؤسسها روجر بلانك، وخلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في منطقة امتيازها بجنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية، وقصص النجاح التى حققتها خلال فترة وجيزة منذ بدء عملها في مصر عام 2016، إذ حققت متوسط إنتاج بلغ 8 آلاف برميل يوميًا.

ضخ الاستثمارات

وأكد الملا على أهمية ضخ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، لزيادة معدلات الإنتاج وتوفير امدادات مستقرة، مشيدًا ببرامج وخطط أبكس فى مصر، التى تعد أحد النماذج الناجحة في مجال العمل البترولى.

وأشار وزير البترول إلى امتلاك مصر فرصًا واعدة، لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية، فضلاً عن امتلاكها البنية الأساسية، وشدد على الاهتمام بكفاءة الطاقة، والعمل بفكر وآليات جديدة من أجل تحقيق القيمة المضافة لثروات مصر من البترول والغاز لزيادة العائدات.

العمل في مصر

من جانبه أكد روجر بلانك على استمرار تواجد الشركة للعمل في مصر، وحفر 15 بئرًا فى العام القادم، لافتًا إلى أن التوقعات فى مصر مبشرة، وتحفز الشركات على الاستمرار في زيادة أنشطة الاستكشاف.

حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة والجيولوجي، علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج، ومن شركة أبكس جيرمى سورد الرئيس المشارك، وتوم ماهر الرئيس التنفيذي، ورودنى جى ايكلر، وروك جريليت، وإيهاب توما أعضاء مجلس الإدارة.