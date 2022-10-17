وزير البترول: جاهزين لضخ الغاز المصري للّبنان فور استكمال الإجراءات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة حالياً.

وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي فوراً الى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الأراضي اللبنانية.

استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان

وأكد المهندس طارق الملا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في إطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة.

ومن جانبه وجه وزير الطاقة اللبناني الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.