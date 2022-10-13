ارتفاع أسعار البترول العالمية بنسبة 2% خلال بدء تعاملات اليوم

شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد الانخفاض، أمس الأربعاء، بأكثر من 2% مع مخاوف تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط.

وتسبب ارتفاع أسعار الدولار عالميا في تضرر أسواق النفط، وتخوف المستثمرين من تضرر الطلب على الوقود بسبب تزايد مخاطر الركود العالمي، وتشديد القيود؛ لمواجهة كورونا في الصين، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

خام برنت يقترب من 93 دولارا

ارتفع سعر النفط، خلال تعاملات اليوم، ليرتفع خام تكساس الأمريكي الخفيف بنسبة 0.18% وصولا إلى مستويات قرب الـ 87.43 دولار، بينما زاد خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس في حدود 0.27% وصولا إلى مستويات 92.70 دولار للبرميل، وفق مؤشرات البورصة العالمية.

وفي نهاية تعاملات الأربعاء انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.9%، إلى 92.45 دولارًا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 87.27 دولارًا للبرميل.

وخفضت منظمة أوبك تقديرات للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 إلى 2.64 و2.34 مليون برميل يوميًا على التوالي، مع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، كما قلّصت المنظمة توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارجها إلى 1.52 مليون برميل يوميًا في العام المقبل.

تقليص توقعات نمو الطلب على النفط في 2023

كما قلصت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.48 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 1.93 مليون برميل يوميًا في التوقعات السابقة.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي، ودعا صندوق النقد الدولي حث المصارف المركزية على مواصلة معركتها ضد التضخم.

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من شهر أكتوبر الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين صعدت 2.01 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون المقطرات 4.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بصعود 900 ألف برميل.

أظهر استطلاع أولي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، بعد أن هبطت في الأسبوعين الماضيين.