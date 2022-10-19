مدير جهاز الخدمة الوطنية: «تحيا مصر» أول كراكة صديقة للبيئة في العالم

قال اللواء أ.ح وليد حسين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنَّ مشروع مصانع الرمال يتكون من العديد من وحدات ومصانع التركيز وفصل المعادن وأهمها مصنع التركيز العائم بالبرلس والذي يضم الكراكة العائمة «تحيا مصر» لتكون باكورة إنتاج أول كراكة صديقة للبيئة في العالم تعمل بالكهرباء.

استخلاص المعادن الاقتصادية

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الكراكة العائمة «تحيا مصر» تعمل على تكريك الرمال السوداء ودفعها لمصنع التركيز العائم الملحق بها لاستخلاص المعادن الاقتصادية وإعادة الرمال المتبقية لأماكنها مرة أخرى حفاظا على المناسيب دون إحداث أي تغيرات بيئية.

مصنعان لفصل المعادن و17 وحدة تركيز

وأوضح مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أنَّ المشروع يتضمن مجمع مصانع الفصل على مساحة 80 فدانًا ويتكون من 6 مصانع لإنتاج المعادن الاقتصادية، ومبنى للمعامل التخصصية ووحدة للبحوث والتطوير، مشيرًا إلى أنَّه جرى إنشاء مصنعين لفصل المعادن و17 وحدة تركيز على شواطئ مناطق غليون ورشيد ودمياط وبحيرة المنزلة في إطار استثمار الخام بامتداد الشاطئ.