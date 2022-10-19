بث مباشر.. السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية.

كما يحقق المصنع، القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.