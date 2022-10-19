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عرض الفيلم التسجيلي «رمال من ذهب» أمام الرئيس في افتتاح مصنع الرمال السوداء

كتب:

نرمين عفيفي
10:38 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفيلم التسجيلي «رمال من ذهب»، خلال حفل افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار الدولة.

افتتاح مصنع الرمال السوداء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية.

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بقلم نرمين عفيفي