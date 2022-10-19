عجلان: الحوار الوطني خطوة جادة للتغيير مرهونة بإبداء حسن النية

قالت مي عجلان، باحثة ومديرة وحدة البرامج بمجلس الشباب المصري، إنّ الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو التغيير على جميع المستويات، إلا أنّ هذا التغيير يحتاج إلى المزيد من الوقت، لتحويل الطموحات إلى سياسات يمكن تنفيذها، لذلك هناك ضرورة لإبداء حسن النية لتلك الخطوات الجادة، وأهمها الحوار الوطني، وإعطاء الوقت والفرصة للتغيير.

عجلان: مرصد الحوار الوطني يستهدف الحق في المعرفة

وأضافت «عجلان»، لـ «الوطن»، أن دور مرصد الحوار الوطني التابع لمجلس الشباب المصري، يتلخص في تعزيز حق المعرفة من خلال توفير بيانات دقيقة وموثقة حول ما تم إنجازه فيما يخص الحوار الوطني ومرتكزاته، وذلك على المستوى المؤسسي وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المتمثلة في الأحزاب والنقابات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأوضحت، أن آلية الرصد للحوار الوطني تستهدف المساهمة الحقيقية في تجميع الرؤى والتوصيات التي خرجت بها الاجتماعات والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع واللقاءات المتبادلة بين مختلف القوى والتيارات المجتمعية.

مجلس أمناء الحوار الوطني يستعرض خطط عمل المحاور

واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال الاجتماع الحادي عشر، الإثنين الماضي، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.