رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

عجلان: الحوار الوطني خطوة جادة للتغيير مرهونة بإبداء حسن النية

كتب:

محمد أباظة
11:01 ص | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الباحثة مي عجلان

الباحثة مي عجلان

قالت مي عجلان، باحثة ومديرة وحدة البرامج بمجلس الشباب المصري، إنّ الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو التغيير على جميع المستويات، إلا أنّ هذا التغيير يحتاج إلى المزيد من الوقت، لتحويل الطموحات إلى سياسات يمكن تنفيذها، لذلك هناك ضرورة لإبداء حسن النية لتلك الخطوات الجادة، وأهمها الحوار الوطني، وإعطاء الوقت والفرصة للتغيير.

عجلان: مرصد الحوار الوطني يستهدف الحق في المعرفة

وأضافت «عجلان»، لـ «الوطن»، أن دور مرصد الحوار الوطني التابع لمجلس الشباب المصري، يتلخص في تعزيز حق المعرفة من خلال توفير بيانات دقيقة وموثقة حول ما تم إنجازه فيما يخص الحوار الوطني ومرتكزاته، وذلك على المستوى المؤسسي وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المتمثلة في الأحزاب والنقابات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأوضحت، أن آلية الرصد للحوار الوطني تستهدف المساهمة الحقيقية في تجميع الرؤى والتوصيات التي خرجت بها الاجتماعات والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع واللقاءات المتبادلة بين مختلف القوى والتيارات المجتمعية.

مجلس أمناء الحوار الوطني يستعرض خطط عمل المحاور

واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال الاجتماع الحادي عشر، الإثنين الماضي، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

اقرأ المزيد:

«الوطن» تطلق سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني» (الحلقة الأولى)

حزب التجمع: نسعى للتوافق في الحوار الوطني وزيادة الحريات السياسية

مجلس الحوار الوطني يقرر استمرار الانعقاد الدائم للانتهاء من جدول الأعمال

مجلس أمناء الحوار الوطني يستعرض خطط العمل في جميع المحاور
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.