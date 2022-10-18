حزب التجمع: نسعى للتوافق في الحوار الوطني وزيادة الحريات السياسية

قال عماد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن الحزب يسعى للوصول إلى توافق في الحوار الوطني، حول القضايا المختلفة، مؤكدا أن الحزب أرسل محاور ورؤية شاملة من واقع برنامجه السياسي، وتركز على تعزيز مساحة الحريات، ودعم الصناعة الوطنية، ودعم الاقتصاد الإنتاجي.

الحزب الوحيد الذي طرح محور الثقافة والهوية الوطنية

أوضح عماد فؤاد في تصريحات لـ «الوطن»، أن حزب التجمع تميز بأنه الحزب الوحيد الذي طرح محور الثقافة والهوية الوطنية، وهو ما يتفق مع سياسات ومنهج الحزب منذ تأسيسه، فعلى مدى أكثر من 40 عاما، تعرضت الدولة المصرية، بالنحر الثقافي، وغزو أفكار لا تتسق مع المخزون الحضاري، أفكار تزعم كونها دينية، لكنها تحمل في طياتها تفرقة بين الرجل والمرأة، تنم عن طائفية معينة، ولا تتنفق بكل حال من الأحوال مع طبيعة الشخصية المصرية.

وأضاف عماد فؤاد، أن التجمع يريد من الحوار الوطني الخروج بتوافقات تؤهل للانطلاق بالدولة في الجمهورية الجديدة، نحو دولة ديموقراطية حديثة، خاصة بعد تجاوز المرحلة الانتقالية المحملة بالكثير من الأعباء، محاربة الإرهاب، تأسيس بنية أساسية للدولة، لإعادة انطلاقها.

وتابع: بالتزامن مع إطلاق الرئيس للخطاب الديني منذ فترة، التي لا بد من توافر الحد الأدنى من الثقافة لدى الشعب، لاستعاب مفهوم ودلالة تجديد الخطاب الديني، ومؤسسة الدولة الثقافية لديها، ما يمكن أن يوفر غطاء ثقافي للمواطن، تحميه من الأفكار والثقافات الشاذة عن طبيعته.

تشجيع الاستثمارات من خلال توفير البنية التحتية

ولفت إلى أن وجهة نظر حزب التجمع في هذه الناحية، أن يعطي للمستثمر أرضا بنظام حق الانتفاع، مرتبطة بمدة الترخيص للنشاط، فبعض المستثمرين تبدأ بالأنشطة الإنتاجية، ثم تحولها إلى أنشطة أخرى، وهو ما زال محتفظا بحق الانتفاع، فمع كل تجديد للترخيص، يجدد حق الانتفاع.