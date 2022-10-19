أخلاقنا الجميلة.. «عبدالعاطي» عثر على 70 ألف جنيه في مسجد ورفض المكافأة

رغم احتياجه الشديد للمال، إلا أنه أعاد مبلغا كبيرا، كان يمكن أن يحل بعض من مشكلاته المادية التي يعاني منها.. عبدالعاطي إبراهيم، 45 عاما، فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة بالأقصر، عثر على حقيبة بها 70 ألف جنيه في المسجد بقرية الضبعية جنوب غرب الأقصر، وأعادها لصاحبها في خمس دقائق، ورفض الحصول على مكافأة مالية نظير أمانته.

يروي «عبد العاطي» تفاصيل العثور على الحقيبة، قائلا: بعد أن فرغت من أداء صلاة المغرب بمسجد القرية، وكعادتي أتأخر بعد الصلاة في المسجد، ولم يكن أحدا في المسجد غيري ودخلت الميضأة، ووجدت حقيبة معلقة على الشماعة، طرقت كل أبواب دورات المياه لم أجد فيها أحدا.

البحث عن صاحب المبلغ

وتابع: «بدأت أحاول استرجاع بعض الناس الذين أدوا الصلاة معي قي المسجد وتوقعت أحدا معينا ربما تكون حقيبته، وحملتها ولم أكن أعرف ما فيها ولم أفتحها حتى، وذهبت إلى ذلك الشخص في إحدى المحلات التي يعمل بها، وسألته هل هناك شيء ضائع منك، فكر للحظات وقال لي نعم، هناك حقيبة، وطلبت منه أمارتها فكانت هي وأعطيتها له».

رد المبلغ لصاحبه

ويستطرد: تغير لون وجهه عندما أعطيتها إياها ونظر لي باستغراب وقال لي: "أنت رديت فيا الروح"، فقولت له ليه يعني قالي: معقول متعرفش الشنطة دي فيها ايه؟، قولت له؛ لا يعني هيكون فيها ايه مثلا تلاقي شوية ورق، قالي دي فيها 70 ألف جنيه وموبايلات!، وشكرني كثيرا وعرض علي مبلغا كبيرا من المال لكنني رفضت وعندما أصر قولت له إكراما للقسم الذي قسمته، أعطي ابني 50 جنيها فتعجب الرجل وقال لي : "اللي زيك خلصوا من زمان".