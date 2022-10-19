أخلاقنا الجميلة.. شخص يعثر على 5 آلاف جنيه ويسلمها لصاحبها دون مكافأة

عثر شخص مُقيم بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، سقط من أحد الأشخاص أثناء سيره في الشارع، وعلى الفور سلمها إلى صاحبها بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عثوره على مبلغ مالي، وترك رقم هاتفه للاتصال به، ورفض الحصول على أي مكافأة أو هدية، مؤكداً أن هذا العمل خالص لوجه الله الكريم.

«محسن» يعثر على 5 آلاف جنيه في الشارع

وقال محسن البجر، في أوائل العقد الخامس من العُمر، أنه يعمل في المعمار، وفي أثناء سيره في أحد شوارع مدينة بيلا، عثر على مبلغ 5 آلاف جنيه، واحتفظ به وبدأ يبحث عن صاحبه: «قعدت أدور على أصحاب المبلغ، وعرفت ناس كتير إني لقيت مبلغ من المال واللي يجيب أمارته ييجي يستلمه، لحد ما لقيت بوست علي الفيس بوك إن في مبلغ 5 آلاف جنيه وقعوا من شخص في نفس المكان اللي لقيت فيه المبلغ».

وأوضح «محسن»، أنه لم يُفكر ولو للحظة واحدة أن يأخذ المبلغ المالي، وأنه فضل أن يتاجر مع الله رافضًا الحصول على مكافأة نظير احتفاظه بالمبلغ ورده لأصحابه: «رد المبلغ مش تفضل مني ولا حاجة ده حق ورجع لأصحابه وربنا يستر طريقنا ويكفينا شر الحرام يا رب».

«محسن» يعمل في المعمار

يعمل «محسن» في المعمار للإنفاق على أولاده بالحلال على الرغم من صعوبة هذا العمل: «الواحد شغال في المعمار وبيسعى على أكل عيشه عشان ياكلها بالحلال، نفسي أربي ولادنا على الحلال لأن الحرام كناس، والحمد لله على عوض الله، وربنا يغنينا بالحلال».