«ستاندرد آند بورز»: الهجمات الإلكترونية تنشط بقوة وتستهدف الدول

ظهرت الهجمات الإلكترونية كتهديد متزايد لسلاسل توريد السلع، ما جعل الشركات تولي اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني الذي برز مؤخرًا باعتباره تهديدًا رئيسيًا للصناعات والسلع والأسواق على مدار العقد الماضي، حيث يسعى المتسللون إلى سرقة البيانات وشل تدفق الموارد.

5 هجمات خلال 3 أشهر

في الربع الثالث من العام 2022، وقعت خمس هجمات إلكترونية استهدفت سوق الطاقة مقارنة باثنتين فقط في الربع السابق، وتركزت هذه الحوادث على قطاعات الطاقة والغاز والطاقة النووية أكثر من التركيز على النفط.

ويُظهر تقرير «ستاندرد آند بورز إنيرجي سيكورتي سينتينيل» ارتفاع الهجمات الإلكترونية على الطاقة والبنية التحتية للسلع بشكل حاد في الربع الثالث من عام 2022، مع تسجيل رقم قياسي لتلك الحوادث حتى الآن هذا العام.

اليونان وليتوانيا وأوكرانيا

كانت مجموعة الطاقة الليتوانية Ignitis المملوكة للدولة وشركة الطاقة النووية الأوكرانية Energoatom وأكبر مورد للغاز الطبيعي في اليونان DESFA من بين الشركات التي تعرضت لحوادث الأمن السيبراني خلال هذه الفترة.

في الآونة الأخيرة، تأهبت أنظمة الإنترنت الخاصة بأصول الطاقة مع زيادة التهديدات الإلكترونية من الجهات الفاعلة الروسية مع تشديد الغرب للعقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

13 اختراقاً في 2022

حتى الآن، وقع ما مجموعه 45 حادثًا للأمن السيبراني استهدف البنية التحتية للطاقة والسلع منذ عام 2017، وفقًا للتقرير، ثلاثة عشر بينها حدثت حتى الآن، وهو أعلى مستوى سنوي على مدى السنوات الست الماضية.

وكانت الأصول النفطية والبنية التحتية أكبر أهداف المتسللين، حيث شكلت ثلث الحوادث منذ عام 2017، وأظهرت البيانات أن شبكات الكهرباء كانت في المرتبة الثانية الأكثر ضعفاً، حيث شكلت أكثر من ربع الحوادث، وكان الغاز والشحن هما القطاعان الآخران اللذان تعرضا لقدر معتدل من الهجمات الإلكترونية.

أوروبا تالياً

كانت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى تعرضت لهجمات الأمن السيبراني، حيث تعرضت أصول السلع والطاقة والموارد لتلك الهجمات، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع جميع الهجمات الإلكترونية منذ عام 2017، وفقًا للتقرير، وأظهرت البيانات أن 11 من هذه الهجمات ركزت أيضا على شركات مقرها أوروبا.

أكبر هجوم في ألمانيا

وسُجل أحد أكبر الحوادث الإلكترونية في وقت سابق من هذا العام، عندما استهدف هجوم إلكتروني منشآت تحميل في ألمانيا وانتشر إلى المحطات الرئيسية في شبكة «أمستردام-روتردام-أنتويرب»، وتأثر ما مجموعه 17 محطة «11 في ألمانيا وستة في محور أمستردام وروتردام وأنتويرب».

في العام الماضي، شملت الحوادث هجومًا بفدية قام به قراصنة على شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر منفرد للنفط الخام في العالم، والذي تضمن تسربًا للبيانات ومحاولة لابتزاز شركة النفط التي تسيطر عليها المملكة، بمبلغ 50 مليون دولار.

أسعار البترول في أمريكا

في عام 2020، تضررت أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة عندما تعرض خط أنابيب كولونيال، الذي يوفر حوالي 45% من الوقود للساحل الشرقي للبلاد، لهجوم من برمجيات الفدية.

ويضيف التقرير: «احتلت مخاوف أمن الطاقة والإمدادات في أوروبا مقعدًا أماميًا في الربع الثالث من عام 2022 مع تسارع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن التوترات المتزايدة هناك قابلها إلى حد ما انخفاض في الهجمات المسجلة على منشآت النفط وخطوط الأنابيب والناقلات في الشرق الأوسط».