«التطوير العقاري» تشارك في الملتقى الدولي للصناعة: فرصة لعرض النهضة العمرانية

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن غرفة التطوير العقاري تشارك في جناح مميز في فعاليات «الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة»، الذي ينطلق خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الجناح يقام على مساحة 500 متر، ويشارك مع الغرفة عددًا من شركات التطوير العقاري الكبرى، بإجمالي 10 شركات، مشيرا إلى أن الشركات المتواجدة ضمن جناح الغرفة تستعرض مشروعاتها المختلفة التي تعكس طفرة عمرانية تشهدها مصر حاليًا.

المعرض فرصة لعرض النهضة العمرانية الشاملة

وأكد "شكري" أن الغرفة تشارك في المعرض لكونها ممثلة لـ صناعة التطوير العقاري، أحد الصناعات القوية المؤثرة في الاقتصاد المصري، التي ترتبط بأكثر من 100 صناعة، ما يجعلها جزءًا من الصناعات التي يتم استعراضها خلال فعاليات المعرض.

وأوضح أن توطين الصناعة المصرية وإحيائها يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية خلال هذه الفترة، ما يتواكب مع التطورات العالمية التي تدعم الصناعات المحلية في ضوء الأزمات الاقتصادية العالمية، ليصبح التوطين فرصة الدول لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وكذلك للمنافسة العالمية.

"شكري": السيسي معني بتحسين أداء القطاعات الاقتصادية

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السياسي معني بتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد أفكار غير تقليدية؛ من أجل توفير عملة صعبة للدولة من خلال القطاعات المختلفة، لافتًا إلى وجود دعم وتوجه قوي لنمو الصناعات المصرية المختلفة، موضحًا أن المعرض فرصة لعرض التطور الشامل في النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها مصر حاليًا في كافة القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع العقاري الذي يشهد تطورًا في المنتج العقاري المقدم للعملاء.