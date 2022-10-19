«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى ميلاد فريد الأطرش.. أحد عمالقة الموسيقى

اليوم هو ذكرى ميلاد الفنان الراحل فريد الأطرش، ملك العود، متعدد المواهب، الموسيقار والملحن والفنان، حيث وُلد في عام 1910م في بلدة القرية بجبل الدروز جنوي سوريا، وينتمي إلى أسرة الأطرش العريقة حيث كان والده أميرا لجبل الدروز.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا، وجاء والده إلى مصر مع أسرته هربا من الاحتلال الفرنسي وقتها، وله 9 أشقاء، 7 أولاد وبنتان، من بينهم المطربة أسمهان.

عمل في فرقة بديعة.. واقتحم عالم السينما مع أخته أسمهان

التحق فريد بمعهد الموسيقى واكتشفه الموسيقار مدحت عاصم وضمه كعازف عود في فرقة الإذاعة المصرية، والتحق أيضا بالعمل في فرقة بديعة مصابني واقتحم عالم السينما مع أخته «أسمهان» في أول فيلم لهما «انتصار الشباب» عام 1940م.

ذاع صيته حتى أصبح أحد عمالقة الموسيقى

بعدها، توالت عليه العروض وذاعت شهرته حتى أصبح أحد عمالقة الموسيقى من نجوم الزمن الجميل، وعلى مدار مسيرة فنية استمرت 30 عاما، سجل أكثر من 350 أغنية وقدم مجموعة من الأفلام الغنائية والاستعراضية، بواقع 31 فيلما سينمائيا، ولحن لكبار وعمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، منهم صباح ووردة ومحرم فؤاد.