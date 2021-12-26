6 معلومات عن «ملك العود» فريد الأطرش في ذكرى وفاته.. الأمير الهارب

يحل اليوم 26 ديسمبر ذكرى، وفاة المطرب والموسيقار فريد الأطرش، والذي رحل عن عالمنا في 1974، ويشتهر بأنه ملك العود، ومن أشهر فناني الزمن الجميل، لما قدمه من العديد من الأغاني والأعمال السينمائية الشهيرة، والتي مازالت في ذاكرة الجمهور حتى الآن، ونجح في الغناء والتلحين بفضل موهبته الموسيقية النادرة، وغنائه لأشهر شعراء عصره منهم أحمد بدرخان وبيرم التونسي وأحمد منصور.

حفيدة فريد الأطرش تكشف ملامح من حياته

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز تصريحات حفيدته الإعلامية مزنه الأطرش، خلال مكالمة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، وذلك من خلال النقاط التالية:

- فريد الأطرش ولد في 19 أكتوبر عام 1910 في سوريا، ضمن عائلة ملكية درزية.

- جاء للقاهرة بصحبة والدته الأميرة والمطربة علياء المنذر، وشقيقة فؤاد، وشقيقته الفنانة أسمهان.

- التحق الفنان فريد الأطرش بمعهد الموسيقى، إلى أن ذاع صيته وقدم أغنية «يا ريتني طير»، في الإذاعة المصرية.

- دخل إلى عالم السينما ممثلا ومؤلفا فقدم أكثر من 30 فيلما متألقا في الأدوار الرومانسية والكوميدية مع نجمات جيله.

عاش مع «حليم» منافسا حميدا

-عاش الأطرش مع عبدالحليم حافظ، منافسا حميدا، وكانت حياته بين الابتسامات والدموع لتأثره بموت أخته أسمهان في حادث سيارة.

- الموسيقار الراحل كان يحمل الكثير من الهم السياسي والاجتماعي، وذلك بسبب امتداد عصره بالاحتلال التركي والفرنسي على سوريا.

- انتهت رحلة فريد الأطرش الموسيقية في 26 ديسمبر عام 1974، حينما كان في لبنان، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، نقل على أثرها إلى المستشفى في بيروت، ولكنه فارق الحياة عن عمر ناهز 64 عاما، تاركا إرثا فنيا ظل حيا حتى الآن، ويشاهده ويستمع إليه الجمهور في كل أنحاء الوطن العربي.