«رياضة كفر الشيخ» تتسلم مركزي شباب في مطوبس بعد رفع كفاءتهما

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مركز شباب «القنى» بعد إنشاء ملعب خماسي به، ورفع كفاءة المبنى الإداري، كما تسلمت مركز شباب «عمرو»، بقرى مطوبس.

وجاء ذلك ضمن المشروعات القومية التي تُقيمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مرحلتها الأولى بالمحافظة، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، ومديرية الشباب والرياضة تُمثلها إدارة الإنشاءات الشبابية، وإدارة شباب مطوبس.

تنفيذ 19 مشروعًا في كفر الشيخ ضمن حياة كريمة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، أتت بثمارها، وتُعد نقلة كبيرة تشهدها قرى المرحلة الأولى بالمحافظة من خلال إنشاء المشروعات المتعددة التي تم الانتهاء منها، والجاري إنشاؤها بقرى مطوبس وتوابعها، لتشمل كافة القطاعات بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف جنيه لإقامة المشروعات الخدمية؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين متضمنة 19 مشروعًا بالشباب والرياضة.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلي أنه تم إدراج 19 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بشباب مطوبس وتتمثل في إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار و هم «خان الجنى، والروضة، والسكري، وإبيانة، والفتح، والغنايم»، وكذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار و ملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية، لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر، وتقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

رفع كفاءة مركز شباب خليج بحري والملعب الخماسي

وأوضح «محروس»، أن المبادرة الرئاسية بمطوبس تتضمن رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحري والملعب الخماسي، والسور ومركز معدية مهدي وخليج قبلي وبني بكار والملعب، ومركز شباب القني، وإنشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسي ببرج مغيزل ومنية المرشد والجزيرة الخضراء «ملعب خماسي» وإنشاء ملعب خماسي وسور بمركز شباب برمبال.